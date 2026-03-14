老後資金を準備するためにiDeCoを利用している人もいるでしょう。しかし、iDeCo加入者が資産を受け取る前に死亡してしまうケースも考えられます。iDeCoでは、加入者が亡くなった場合、遺族が死亡一時金として積み立てた資産を受け取ることが可能です。 本記事では、死亡一時金の受給方法や受取順位、税金の扱いについて解説します。 「iDeCo」の加入者が死亡した場合は遺族が“死亡一時金”を受給できる iDeCo