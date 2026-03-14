【モデルプレス＝2026/03/14】モデルのせいらが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】コムドットの妹、美脚堂々披露◆せいら、トップバッターで登場今回のトップバッターはせいら。レザージャケットにミニ丈のパンツを合わせ、スラリと伸びる美しい脚を披露。笑顔を封印したクールなランウェイで、イベントの幕開けを華々しく飾っ