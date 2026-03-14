【モデルプレス＝2026/03/14】モデルの近藤千尋が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ダッシュ」で作り終わった食事を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「クオリティすごい」ダッシュで作った夕食◆近藤千尋、食卓公開近藤は「今日ダッシュで無事に作り終わったぜ！！！」とコメントし、食卓を公開。大皿に盛り付けられたたくさんのハンバーグやしめじとズッキーニの炒め物、ゆで卵、トマトやレタスのサラダなどの5