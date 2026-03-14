ホワイトデーのプレゼントもらうときに、男性を喜ばせる一言を添えれば、バレンタインに伝えきれなかった想いを伝えられるかもしれません。そこで今回は、スゴレンの男性読者のみなさんの意見をもとに、「ホワイトデーのプレゼントを受け取るときに、男性のテンションを上げる一言９パターン」をご紹介します。【１】「バレンタインのときは言えなかったけど、好きです。」と想い続けていたことをアピールする。「ホワイトデーにア