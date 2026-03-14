ソフトバンク・小久保監督（５４）は１４日、捕手２人制で開幕を迎えるプランを明かした。昨季までは主に海野、谷川原、嶺井の３人が１軍ベンチ入りしていた。元捕手で三塁が本職の栗原が２月の宮崎キャンプからキャッチャー練習を再開し、オープン戦でもマスクをかぶるなど、オプションとしての可能性を探っていた。小久保監督は「はっきり決めていないけど、栗原が本当にできるというのでいくと３人はいらないですね。キャッチ