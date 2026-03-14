「ＡＫＢ４８」の小栗有以が１４日、都内で４月始まりのカレンダーイベントを行った。自身３度目のカレンダーで、今年の１月に東京・亀戸で撮影。初めての写真集「君と出逢った日から」（２０２２年）を撮影した細居幸次郎氏と再びタッグを組み、ナチュラルな雰囲気の仕上がりとなった。小栗は「前回は綺麗に作り込むカレンダーだった分、今回は逆に引き算。普段だったら自分の好きな角度が決まっていたりするんですけど、そう