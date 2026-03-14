◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、引退試合となる日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）の試合前練習に姿を見せた。長野氏は昨季限りで現役を退き、今年から編成本部参与としてフロント入り。スカウト部や国際部をサポートし、アマチュア選手や外国人選手の調査を中心とした編成業務に従事している。引退試合開催が発表される前