米政府系放送のラジオ・フリー・アジア（RFA）によれば、北朝鮮当局は最近、住民に対して幹部の汚職や生活上の不利益について「申訴（しんそ）」と呼ばれる苦情申し立てを積極的に行うよう呼びかけているという。生活苦の拡大で高まる住民の不満を“ガス抜き”するためのようだが、積極的に応じる雰囲気はないようだ。申訴の制度は1998年に制定された。RFAの情報提供者は「生活が苦しくなるにつれて申訴する人は増えているようだが