尾木ママこと教育評論家の尾木直樹氏が、衝撃的な写真を公開した。１４日までに自身のインスタグラムで「今週放送された千鳥さんの『相席食堂』佐倉市名所の風車をバックに見事に埋まりました〜『ちょっと待て〜い』押してもらえて嬉しかったです来週火曜日までＴＶｅｒでご覧いただけるので、皆さん週末にぜひご覧ください楽しいロケでした」とつづり、風車を背景に首から下が地面に埋まった姿をアップ。この投稿には「