俳優の伊藤健太郎が１４日、趣味のサーフィン愛について熱く語った。都内で行った約４年ぶりの写真集「ＪＵＮＣＴＩＯＮ」（東京ニュース通信社）の発売記念会見での一幕。意外にもサーフィンをするけが目的ではなかった。「基本的にすごく自然が好きなので。そういうものに触れ合えるのも醍醐味。海に入ってプカプカ浮かんでいるだけでも、気持ちがリフレッシュされる」といい、「朝早く海に着いたときに見る朝日だったり、空