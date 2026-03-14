『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開幕。動画クリエイター・コムドットのやまとの妹・せいらが、トップバッターを飾った。【全身ショット】カッコイイ…！トップバッターを飾ったせいらオープニングステージは、日本を代表するスタイリスト・野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」。せいらは、黒を基調とした強めコーデで登