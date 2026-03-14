プレミアムインナーウェアブランドAROMATIQUEが、2026年春夏コレクション“Extraordinary”を発表しました。創業96年の下着メーカーが手がけるブランドとして、ラグジュアリーを日常に寄り添う存在として提案してきたAROMATIQUE。今季は、控えめながらも揺るぎない美しさをテーマに、繊細なディテールと身体に寄り添う設計を追求。洗練されたインナーやラウンジウェアなど、日常に静か