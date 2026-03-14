◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節埼玉32―30東京ベイ（2026年3月14日東京・秩父宮ラグビー場）9勝1敗同士の注目の一戦は、3位の埼玉が勝ち点で首位に立つ東京ベイを32―30で破った。埼玉は前半14分、CTBダミアン・デアレンデ（34）が中央突破トライを決めて先制。東京ベイは同19分、WTBハラトア・ヴァイレア（27）が約35メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて3点返した。さらに同24分、SH藤原忍（27