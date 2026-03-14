お笑いタレント・ヒコロヒー（36）が、14日放送のフジテレビ系『ミキティダイニング』に出演。面識がないにもかかわらず、お金を貸してくれたという元モーニング娘。の矢口真里（43）との驚きのエピソードを明かした。【写真】「念願の」ヒコロヒー＆矢口真里の“再会ショット”以前からモーニング娘。の大ファンだったというヒコロヒー。推しメンを聞かれると「私は矢口さんです」と即答。「ずーと一途に。ギャルっぽくてヤン