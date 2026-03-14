防衛省は14日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。防衛省関係者によると、日本の排他的経済水域（EEZ）の外に落下したとみられる。被害情報は確認されていない。北朝鮮は1月4日と27日にも、首都平壌付近から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射した。