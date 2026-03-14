女優の井川遥（49）が14日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後13・54）に出演。母としての生活を明かした。MCのダウンタウン・浜田雅功とは初対面。「ほんとに初めまして、ですよね」と言われ、「すれ違ってもないと思います。こんなにお会いしたことない方も珍しいかもしれないぐらいですよね」と返した。打ち解けるために「共同作業がいいかなと思って、スーパーで買い出しをしてお料理をしようかなと」と、提案した。