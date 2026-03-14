ホンダの新たなSUV！ホンダのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショー（IIMS、会期2月5〜15日）に出展し、コンパクトSUV「WR-V」のアップデートモデルを出品しました。2017年にデビューした初代WR-Vは、新興国市場のニーズを踏まえて開発されたコンパクトSUVです。ブラジルとインドで生産され、南米やアジアを中心に展開されてきました。2022年のフルモデルチェンジを機に、インドネシアでも生産が始