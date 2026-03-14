お子さんはどこで習い事をしていますか？近所に行っている方もいれば、車や公共交通機関を使って遠くまで通っている方もいるかもしれませんね。今回、「田畑や山が近くに見える田舎町に住んでいます」という投稿者さんから、お悩みが寄せられました。投稿者さんは、昔から人と深く付き合うことが苦手で、付き添いが必要なお子さんの習い事で知り合いのママに会うことがツラいそうです。そのため、学区外か隣町まで通おうかと考え