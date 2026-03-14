イヤホンやヘッドホンで動画や音楽を大音量で聞いたり、パートナーに声が大きいと指摘されたりしたことはないだろうか？そもそも健康診断以外で、自身の聴力を数値化した経験がある人は少ないはず。気づかないうちに進行してしまう「聞こえ」の悪化をチェックし、トレーニングできるアプリが登場した。 【図】聞こえのチェックの簡単ステップ 「ながら聞き」でトレーニングが可能 大正製薬が2026年3