米下部のコーン・フェリーツアーを主戦場とする石川遼が、南米・チリから帰国した3日後の13日に太平洋クラブ御殿場コースで開催された三井住友VISAカードのイベント「石川遼と豪華プロが集うスペシャルイベント」に参加した。【連続写真】迫力に驚き石川遼の最新スイング石川のほか、ツアー2勝の幡地隆寛、昨年の「日本プロ」覇者・清水大成、昨季賞金ランキング9位の吉田泰基も名を連ねた。イベントは石川による「パッティン