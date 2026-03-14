＜台湾ホンハイレディース3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー2勝目を狙う20歳・菅楓華が10ホール消化時点で5つ伸ばし、トータル3アンダー・単独首位に浮上している。〈連続写真〉深いラフからでも簡単に打てる！菅楓華のアプローチ術開幕2連勝を狙う女王・佐久間朱莉は1番でイーグルを奪っ