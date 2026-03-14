タレントの菊地亜美（35）が14日、自身のインスタグラムを更新し、次女が1歳を迎えたことを報告した。「先日次女が1歳になりました」と報告。「あっという間の1歳。2人目だからなのか、長女の時よりも本当に早く感じる」としみじみ。「沢山食べて沢山笑って沢山泣いて、意志も強くなってきて私が立つだけで、口をへの字にしながら足にしがみついて泣いてお姉ちゃんのことが大好きで、でもお姉ちゃんのものをぐちゃぐちゃ