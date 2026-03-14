3月11日午後、新潟県湯沢町の山中で男性が倒れているのが発見され、その後搬送先の病院で死亡が確認されました。 死亡したのは、東京都大田区に住む自営業の男性(74)です。男性は3月11日午前、バックカントリースキーをするため、湯沢町三俣の神楽ヶ峰に1人で入山し、山頂に向かって歩いていた際に倒れたとみられています。その後、別の登山客の男性が神楽ヶ峰の登山口から約250m上った山道上で、倒れている男性を発