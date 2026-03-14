◇オープン戦DeNA―ソフトバンク（2026年3月14日横浜）DeNA・東克樹投手（30）が走塁妨害で1点を献上した。1―1の3回2死三塁の場面で、打者の栗原を二ゴロに打ち取った。これでピンチを切り抜けたと思ったが、一塁の送球カバーに向かう途中で打者走者の走路をふさぐ形となってしまった。栗原は走塁妨害で一塁。三塁走者の正木は生還となった。思わぬ形で与えた“勝ち越し点”。春の珍事であればいいが…。