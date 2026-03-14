東京・台東区の路上で、約4億2000万円が奪われた事件で、指示役とみられる男や実行役ら7人が警視庁に逮捕されました。この事件は2026年1月、台東区東上野の路上で、中国人ら7人が、3人組の男に催涙スプレーのようなものをかけられ、現金約4億2300万円の入ったスーツケースが奪われたものです。3人組の男は犯行後、現場から別の男が運転する軽自動車で逃走した後、さらに別の男のワゴン車に乗り換えて逃走していました。警視庁は、