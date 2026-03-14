Ｆ１の今季第２戦中国グランプリ（ＧＰ）に臨んでいるレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）らに罰金を科すべきとの声が出ている。フェルスタッペンは他チームのドライバーとともに１２日の記者会見に出席。そこでシミュレーターを多く使えるドライバーが有利なのかと問われると「もっと安い解決策を見つけたんだ。シミュレーターの代わりにニンテンドーのスイッチを使ってマリオカートをちょっと練習しているん