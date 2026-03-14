野球解説者の五十嵐亮太氏が１４日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。現在開催中の第６回ＷＢＣで侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）、準々決勝でベネズエラと対戦する。五十嵐氏は「打線的には結構いい状態で来てる。あとはピッチャーですよね。１次ラウンドで結果を残したピッチャーっていうところもあるのと、あとは前回大会も出たピッチャーは安定感、安心感