第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。近江の杉本将吾主将（３年）が甲子園練習で、サク越え１号を放った。午前９時から近江は一番乗りで甲子園練習に登場。杉本は打撃練習で左翼席に放り込んだ。「誰も使っていないきれいなグラウンドでやらせてもらうことができて、感謝とうれしい気持ちでした。センターに返そうと思っていました。夢の球場でバッティング練習ができた