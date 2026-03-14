◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）広島のサンドロ・ファビアン外野手が守備で先発・高を救った。０―１の２回の守備。浜田の左前への痛烈なライナーをダイビングキャッチした。来日２年目のドミニカンが好守備で本拠地・マツダを沸かせた。打席では１回１死満塁で二ゴロ併殺。この日の第１打席終了時点でオープン戦打率１割と低迷しているが、守備でビックプレーだ。