◆第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル、良）１０頭立てで行われた障害Ｇ２は、３番人気のディナースタ（牡７歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ドゥラメンテ）がエコロデュエルの追い上げを鼻差で封じ、重賞初勝利を飾った。高田潤騎手は１８度目の挑戦で同レース初勝利。障害重賞２７勝目で、２６勝で並んでいた石神深一騎手を上回り、障害重賞で歴代単独最多の勝利数となった。