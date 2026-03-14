◆第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル、良）１０頭立てで行われた障害Ｇ２は、昨年の最優秀障害馬のエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は２着。単勝１・５倍の断然人気に応えることはできなかった。草野太郎騎手が騎乗し、後方から進め最後の直線で勝負をかけたが、先に抜け出したディナースタにわずかハナ差、届かなかった。今回はメンバ