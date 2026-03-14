3月14日はホワイトデー。今年は手軽に作りたいという方、必見です。作業時間15分で作れるおすすめレシピを5つご紹介します。 ▼材料3つ！ザクザク食感のクッキー コーンフレーク、マシュマロ、バターの3つで作るクッキー。食感がよく、味見が止まらないおいしさです。 ▼ホットケーキミックスで失敗知らず ホットケーキミックスで手軽に作れるクッキー。マシュマロ入りで、見た目もかわいい一品に。 ▼かわいすぎる！おねんね