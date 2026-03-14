山梨の放送局・ＹＢＳラジオでは１５日午後６時から２時間、恒例の特別番組「プチ鹿島と櫻井和明のどこまでもプロ野球愛」を生放送でオンエアする。時事芸人としてＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」のコメンテーターとしても活躍し、ドキュメンタリー映画「シン・ちむどんどん」では監督・主演も務めたプチ鹿島（５５）と、データの鬼で熱狂的Ｇ党の櫻井和明アナ（５３）が熱トークを展開。「神スイング」で野球ファンのハートを射抜いた