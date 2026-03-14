ロシアのプーチン大統領が9日のトランプ大統領との電話会談で、イランが保有する高濃縮ウランのロシアへの移送を提案していたとアメリカメディアが伝えました。トランプ氏は断ったとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは13日、プーチン大統領が9日のトランプ大統領との電話会談で、イランが保有する高濃縮ウランをロシアに移送する案を提案しました。トランプ大統領は断ったということです。ロシアはイランへの軍事作