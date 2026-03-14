「オープン戦、広島−阪神」（１４日、マツダスタジアム）阪神・中川勇斗捕手（２２）がオープン戦２号を放った。１−０の三回１死一塁。カウント１−１から開幕ローテ候補左腕・高の落ち球を完璧に捉えて左翼席へ２ランを運んだ。１０日のオープン戦・西武戦では甲子園初アーチを放った高卒５年目の若虎。開幕左翼へ、さらに前進する一発となった。