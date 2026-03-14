東京・上野の路上で約4億2千万円が入ったスーツケースを奪ったとして、警視庁は14日、事後強盗の疑いで暴力団幹部の男ら7人を逮捕した。事件直後に羽田空港や香港でも多額の現金が狙われる事件が相次ぎ、関連を調べる。