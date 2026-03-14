楽天が、今季チームに加入した「マエケン画伯」こと前田健太投手（37）のグッズを発売すると発表した。前田健は独特なタッチで味わい深いイラストを描くことで知られ、「マエケン画伯」と呼ばれる。昨年12月の入団会見では、自身のイラストがデザインされたTシャツをプレゼント。ファンからもグッズ化を望む声が多数寄せられ、前田健本人も「球団公式グッズとして、僕の描いた絵がグッズになるのが夢」と語っており、この