スピードスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得した高木菜那さん。マネジャーの公式インスタグラムが１３日（日本時間１４日）、新規投稿され、カモと触れ合う写真が反響を呼んだ。マネジャーが記したタイトルは「カモとナナ」。オランダで高木さんが土手に座り込み、２匹のカモに優しい視線を向けているショットだ。これが反響を呼び「可愛い共演かもですね！！」「『カモとナナ』…タイトル感が面白いです」「何かドラ