ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月14日（土）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 124 - 114 ユタ・ジャズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ユタ・ジャズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし28-38で終了する。