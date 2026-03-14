リンクをコピーする

ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年3月14日（土）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 117 - 127 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた