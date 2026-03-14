オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、インド女子代表はグループ最下位に終わったが、FWマニシャ・カリヤンが台湾戦で決めた一撃が「大会ベストゴール」と称賛されている。シドニーのスタジアムで生まれたこのゴールは、裸足でボールを蹴っていた一人の少女の、孤独で偉大な旅路を象徴するものだった。その軌跡をインドメディア『The Indian Express』が伝えた。インドが０−１でリードされていた39分、ゴールまで約