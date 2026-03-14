野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は13日（日本時間14日）、米テキサス州ヒューストンのダイキンパークでアメリカ代表がカナダ代表と対戦。5－3で勝利し、準決勝進出を決めた。次戦は、屈指の強力打線を誇るドミニカ共和国との対戦となるが、クレイトン・カーショー投手がメンバーから外れる見込み。昨季限りで現役を引退したレジェンド左