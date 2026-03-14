中国・湖北省武漢市の同済医院で、MRI検査の装置の中に男性が一晩閉じ込められる出来事があった。中国メディアの封面新聞が12日付で報じた。記事によると、当事者の唐（タン）さんは2月25日夜に首の痛みのため一人で同病院を受診し、MRI検査を受けることになった。しばらく待った後に医師に呼び出され、2号検査室のMRI装置の上に横たわった。検査は通常通りに始まったが、唐さんは過去の検査と比べて検査時間が長いことに違和感を