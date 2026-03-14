今年1月、東京・上野の路上で現金4億円あまりが奪われた強盗事件で、警視庁は指示役とみられる暴力団組員の男などあわせて7人を逮捕しました。事後強盗の疑いで逮捕されたのは、▼住居不詳の指定暴力団・六代目山口組四代目弘道会傘下組織幹部 狩野仁琉容疑者（21）、▼住居・職業不詳 小池恒児容疑者（47）、▼千葉県茂原市・職業不詳 村田亜怜容疑者（27）、▼千葉県九十九里町の指定暴力団・住吉会傘下組織幹部&