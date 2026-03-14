八代広域消防本部の消防士が、自分の車を運転中に当て逃げをしていたことがわかりました。当て逃げをしていたのは、八代広域消防本部管内の消防署に勤務する20代の男性消防士です。八代広域消防本部によりますと、この消防士から「物損事故を起こし、警察に報告していない」と申し入れがありました。消防士は1月18日の午後4時頃、熊本市内の駐車場で車を運転中に停車中の車にぶつける事故を起こし、そのまま立ち去ったということで