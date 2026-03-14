パーキンソン病。聞いたことはあるけど、説明をできる人は少ないのではないでしょうか。【写真を見る】パーキンソン病患者自らが制作したドキュメンタリー映画『やまない症動』が公開。全国組織の代表が、社会での理解を願い、支えを求める。同じ病の患者の方々に「前を向いていきましょう」と呼びかけ。この病気の全国組織の代表が、「TBSドキュメンタリー映祭」での舞台挨拶に立ち、「映画をきっかけに病を知ってもらい、前を向