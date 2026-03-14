10日のメイン11R、A1級の「大和牛特別」（ダート1400メートル、10頭立て）でサトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）が勝利。JRAで2024年の天保山S（OP・京都ダート1400メートル）など5勝を挙げた実績馬が1番人気に応えて、転入初戦を飾った。大逃げをうった6番人気クラウドノイズ（牡5＝坂本和、父ロージズインメイ）と8番人気フクノユリディズ（セン6＝田中一、父シニスターミニスター）のペースに惑わされることな