名古屋市港区にある中華料理店『チャーハンじじい』では、“無数の穴”が空いたユニークなチャーハンが人気となっています。 ■中に黄身を流し込む…名物「穴が空いたチャーハン」 『チャーハンじじい』は、エビがどっさりと乗った「エビチリ炒飯」や、牛肉がこれまたどっさり乗った豪華な「ステーキ炒飯」など、全部で8種類のチャーハンが楽しめます。店の名物が「穴が空