Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ）スプリントが１４日に行われ、アストンマーティンは完走１９台中フェルナンド・アロンソが１７位、ランス・ストロールが１８位とまたも下位に沈んだ。開幕戦のオーストラリアＧＰでは、アロンソがリタイア、ストロールが１５周遅れの最下位とレースにならなかったが、この日のスプリントは走行距離が短いこともあって無事に２台とも完走。ただ、相変わらず速さはなく海外のＳＮＳ上では「アストンマ