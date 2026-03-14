Image: Amazon 安全性は見えないところに。最近のモバイルバッテリー事情は、容量やコスパと同じに…いや、それ以上に「安全性」が求められている気がします。現代社会では持ち歩く必需品なのに、毎週のように「燃えた」報告があるので、やっぱりそこは大事ですよね…。昨今では安全性を重視したモバイルバッテリーも各社から登場しています。そして国内メーカーのバッファローもまた安全性